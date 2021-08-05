Трагедия в Николаевской области: мужчину на предприятии убила металлическая балка

Трагедия в Николаевской области: мужчину на предприятии убила металлическая балка

Инцидент произошел во время проведения строительных работ.

В Николаевской области на территории предприятия по улице Айвазовского погиб 58-летний работник.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

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Выяснилось, что во время проведения строительных работ на мужчину со стеллажа упала металлическая балка, от полученных телесных повреждений он скончался.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, что в Харьковской области на территории зернотока сельскохозяйственного предприятия в поселке Кегичевка произошла трагедия. Сгорел тент и погиб 38-летний водитель.

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