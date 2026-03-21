Трагедия в Николаевской области: от взрыва погибла мать, дети попали в больницу

В результате взрыва погибла женщина / © Freepik

В городе Первомайск Николаевской области в одной из квартир многоэтажки, где находились мать с двумя детьми, произошел взрыв.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В результате взрыва неизвестного предмета женщина, 2001 г.р., погибла на месте. Двое детей, дочь и сын, госпитализированы в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести, где врачи оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва бытового газа в Николаевской области погибли двое детей. Их мать с ожогами госпитализирована.