Трагедия в Николаевской области: женщина взорвала гранату во дворе соседей — погиб ребенок

Женщина взорвала гранату во дворе соседей. / © Национальная полиция Украины

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Вечером 20 мая в селе Комиссаровка Березанской общины Николаевской области произошел трагический инцидент — в результате взрыва гранаты погиб ребенок, а впоследствии и сама женщина, принесшая боеприпас.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области.

О взрыве в частном дворе полиции сообщила 31-летняя женщина мать трехлетнего мальчика. Она отметила, что взрыв повлек за собой гибель ее сына, а также травмировал соседку. На место происшествия оперативно отправились полицейские следственно-оперативной группы, взрывотехники и следователи областного управления.

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Следствие установило, что 41-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к соседям с просьбой отвезти ее в магазин. Получив отказ, она вернулась домой, а затем с боевой гранатой. Боеприпас сдетонировал во дворе соседей. Мальчик погиб на месте, а сама злоумышленница скончалась от полученных травм.

На месте инцидента правоохранители обнаружили обломки гранаты Ф-1. Во время обыска в доме погибшей женщины полицейские обнаружили более 100 патронов разного калибра. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

По факту происшествия следователи открыли уголовные производства по статьям 115 (преднамеренное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, полиция устанавливает происхождение оружия и действия погибшего.

Ранее сообщалось, что в селе Белки Закарпатской области 70-летний местный житель подозревается в том, что более десяти дней незаконно удерживал свою 68-летнюю жену, приковав ее железной цепью к мебели в летней кухне.

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