Трагедия в Одессе: 16-летние родители оставили младенца одного дома, а позже обнаружили его мертвым

Младенец (фото иллюстративное) / © unsplash.com

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В Одессе умер 10-месячный младенец. Несовершеннолетние родители оставили его дома, а когда вернулись, он уже был мертвым. Предварительная причина смерти — удушение пищей.

Об этом сообщил народный депутат Павел Сушко.

По его словам, 16-летние родители ненадолго оставили младенца одного дома, а по возвращении обнаружили его без признаков жизни. Медики пытались его спасти, однако он умер.

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Депутат утверждает, что ранее служба по делам детей Одесского горсовета получила от полиции информацию о возможных попытках суицида несовершеннолетней матери.

«После этого семью предложили поставить на учет как находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах, однако работа ограничилась профилактической беседой, информированием о социальных услугах и письменным отказом от них», — добавил он.

По его мнению, правоохранители должны проверить, почему семья с двумя 16-летними родителями не находилась под социальным сопровождением, осуществлялся ли медицинский патронаж после выписки ребенка, кому сообщили о его рождении и кто должен был оценить риски и организовать сопровождение.

Напомним, в Польше нашли мертвой всю семью, в том числе 8-дневного младенца. Подозревают в убийстве мужчину, который, по словам очевидцев, поссорился с тещей.

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