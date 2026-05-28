- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 468
- Время на прочтение
- 2 мин
Трагедия в Одессе: во время атаки погиб пес Вуф, который был любимцем сотен людей
Во время массированной атаки РФ на Одессу 27 мая погиб пес Вуф, который был любимцем клиентов зоомагазина TorZoo. Российский «Шахед» разрушил помещение магазина, и вызвал пожар.
Во время последней российской атаки на Одессу, которая произошла 27 мая, стало известно о гибели собаки Вуфа. Пес часто бывал в зоомагазине у своих хозяев. О нем знали все клиенты. Рассказываем историю четырехлапого, жизнь которого забрали россияне.
Об этом пишут одесские паблики и местные СМИ.
В Одессе российская атака убила пса Вуфа
Российский «Шахед», который вчера атаковал Одессу, забрал жизнь собаки Вуфа, который часто бывал в зоомагазине. Зоомагазин TorZoo был разрушен в результате атаки. Он принадлежал владельцам четырехлапого.
Вуфа знали все покупатели. Он был настоящей душой зоомагазина. А для владельцев это был член семьи.
Российский «Шахед» влетел в помещение зоомагазина. После удара в нем вспыхнул сильный пожар. Вуф погиб.
Об этом в соцсетях сообщила одна из клиенток зоомагазина.
«Сегодня очередной "Шахед" воевал с гражданскими. Уничтожен зоомагазин torzoo.ua и убит прекрасный пес Вуф. Я знала Вуфчика очень хорошо, и больно. Больно. Это был хороший песик владельцев сети», — пишет пользовательница Екатерина.
Вуф не жил в магазине, а приходил туда вместе с владельцами. Когда произошла атака, владелец побежал за собакой на второй этаж, но спасти ее не успел.
«Собаку нашли ГСЧС, и то не сразу. В момент взрыва в магазине находились все. Никто собаку не бросил. Он при роковых обстоятельствах пошел на второй этаж…», — объяснила женщина.
Зоомагазин после вражеской атаки полностью уничтожен.
Поддержать семью, пострадавшую от российской атаки, можно, если заказать что-нибудь для своих животных в их зоомагазине.
Куда упали российские «Орешники» 24 мая
Напомним, 24 мая Россия применила против Украины сразу две баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Одна из них попала в Киевской области, другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил партнерам, информируя их о масштабах этой массированной российской атаки, сообщают источники ТСН.ua.
По словам главы государства, только в тот день враг выпустил по Украине более полусотни крылатых ракет, 30 баллистических ракет и три гиперзвуковые ракеты «Циркон».