Трагедия в Одессе: во время тушения пожара погиб спасатель (фото)

Огонь не могли обуздать почти три часа.

В Одессе по улице Канатной произошел пожар в жилом доме. Во время его тушения погиб спасатель.

Об этом сообщили в Facebook регионального управления ГСЧС.

Загорелась квартира на верхнем этаже четырехэтажного дома. По прибытию на место спасатели увидели, что горит открытым пламенем и крыша дома.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Из дома эвакуировали троих человек.

Сотрудники ГСЧС тушили пожар почти три часа. На месте работали 64 спасателя. Во время тушения пожара один из спасателей погиб, сообщили в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Киеве начался пожар в квартире на улице Романа Ратушного. В огне погибла женщина, ее тело обнаружили спасатели.

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