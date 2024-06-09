Трагедия в Одесской области: отец отвлекся, а ребенок исчез под водой

В Раздельнянском районе Одесской области Полицейские расследуют обстоятельства трагической гибели 10-летнего мальчика на водоеме.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Известно, что малолетний находился на отдыхе у местного пруда с отцом.

Пока мальчик купался, отец, находившийся на берегу, отвлекся и выпустил его из виду, и тот исчез.

Мужчина вместе с находившимися рядом односельчанами бросились его разыскать. Впоследствии вытащили парня без сознания из воды. Спасти ребенка не удалось.

Следователи территориального подразделения полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". Тело ребенка будет доставлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Ранее стало известно, что в сквере погиб 13-летний мальчик.

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