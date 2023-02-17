Трагедия в Одесской области: родители вовремя не заметили пожар и потеряли ребенка (фото)

В селе Шабо Одесской области во время пожара в частном доме погиб один ребенок, еще один – госпитализирован.

Об этом сообщили в Белгороде-Днестровском районном отделе полиции.

"Предварительно установлено, что возгорание произошло в детской комнате, где находились годовалый мальчик и трехлетняя девочка. Когда родители заметили пожар в доме, сын уже был без признаков жизни. Отец немедленно вынес детей на улицу. Дочь госпитализировали в Белгород-Днестровскую городскую больницу с отравлением" угарным газом", — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Полиция Одесской области

Родители в тот день были трезвыми. В социальной службе по делам детей семья на учете не состоит.

Напомним, в Никополе во время пожара погибла 3-летняя девочка. Еще двое детей отравились дымом.

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