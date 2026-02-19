ТСН в социальных сетях

Украина
Трагедия в Одесской области: сын убил свою мать, а затем выбросился из окна

Полиция выясняет причины и обстоятельства смерти сына и убийства его матери.

Анастасия Павленко
В Белгороде-Днестровском 25-летний сын убил родную мать, а затем совершил самоубийство.

Об ужасном случае сообщили в полиции.

«У одного из жилых многоэтажных домов было обнаружено тело 25-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что молодой человек выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже многоэтажки, в которой проживал вместе с 42-летней матерью», — говорится в сообщении.

Правоохранители вместе с ГСЧС попали в квартиру погибшего, где обнаружили тело его матери с многочисленными колото-резаными ранениями.

Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. В настоящее время рассматриваются две версии — умышленное убийство и самоубийство.

Тела женщины и ее сына будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Напомним, в Киевской области мужчина задушил знакомую за 400 гривен и бижутерию.

