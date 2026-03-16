Трагедия в Орехове: от дрона погибла начальница отделения "Укрпочты", которая полтора года спасала город

Укрпочта / © Укрпочта

Начальник отделения «Укрпочты» в Орехове Запорожской области, которая более полутора лет поддерживала жизнь в прифронтовом городе, стала жертвой вражеского беспилотника в собственном дворе. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

О тяжелой потере и последствиях очередных обстрелов инфраструктуры сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский в Facebook.

Что известно о погибшей

Наталья Рогозна была начальницей отделения в Орехове — городе, находящемся под постоянным огнем. Последние полтора года она и ее команда фактически оставались единственными, кто обеспечивал связь с цивилизованным миром более 800 местных жителей.

За отданную работу в 2024 году Наталья получила почетное отличие Министерства обороны Украины «При содействии обороне».

Наталья Рогозна получила почетное отличие Миниобороны / © Игорь Смелянский / Facebook

Роковой удар в родном доме

Из-за критического обострения ситуации безопасности 18 февраля «Укрпочта» была вынуждена закрыть отделение в Орехове. Руководство компании предлагало Наталье релокацию в более безопасный регион, однако она решила остаться дома.

«Именно там вражеский беспилотник атаковал Наталию прямо в ее собственном дворе. Ее дом сгорел. Наталию достали из-под завалов, четыре дня врачи боролись за ее жизнь, но она скончалась в больнице», — сообщил Игорь Смилянский.

Наталья Рогозна / © Игорь Смелянский / Facebook

У погибшей осталась дочь Каролина и семья.

Черные выходные для «Укрпочты»

Кроме болезненной потери коллеги компания зафиксировала ряд серьезных ударов по инфраструктуре за последние дни:

в Сумской области отделение полностью уничтожено прямым попаданием КАБа;

на Никопольщине вражеские дроны уничтожили передвижное отделение, также пострадал офис в самом Никополе;

в Броварах на Киевщине отделение получило повреждение в результате обстрелов.

Смелянский отметил, что в этих случаях работники получили легкие ранения и, к счастью, остались в живых. Однако смерть Натальи Рогозной стала невосполнимым ударом для всей команды.

