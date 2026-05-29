Трагедия в патрульной полиции Ровно: молодой полицейский сократил себе жизнь – детали

Пистолет

В Управлении патрульной полиции в Ровно погиб сотрудник патрульной полиции. По предварительной информации, речь идет о самоубийстве.

Об этом сообщает местное издание "О Ровно" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, трагедия произошла сегодня в помещении Управления патрульной полиции в Ровно. В настоящее время на месте проводятся следственные действия.

Что именно могло привести к трагедии, неизвестно. Обстоятельства смерти будут устанавливаться следователями Главного управления Национальной полиции.

По информации источника, погибшему полицейскому было 25 лет.

Официальных комментариев правоохранителей по поводу деталей инцидента пока не сообщалось.

Напомним, на днях в тернопольском ТЦК застрелился мужчина. Полиция опубликовала видео по ТЦК, где все произошло. Учитывая, что в Сети начали распространяться непроверенные версии, слухи и предположения об обстоятельствах смерти украинца, в полиции решили обнародовать фрагмент видеоинцидента.

