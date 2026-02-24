Трагедия в Павлограде: 28-летний военный расстрелял охранников — один человек погиб

Стрельба в Павлограде

Реклама

В Павлограде на Днепропетровщине мужчина из автомата открыл огонь по приехавшим на вызов охранникам.

Об этом передает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Инцидент произошел 21 февраля.

Реклама

«Сработала сигнализация в магазине и напарники выехали по адресу. Когда остановились возле супермаркета, к ним подошел неизвестный, попросил сигарету. Охранники ответили, что не курят. Мужчина ушел, но вскоре вернулся с автоматом в руках и открыл огонь», — говорится в сообщении.

В результате нападения один из охранников — 39-летний мужчина — погиб на месте происшествия. Другой охранник, 21-летний парень, получил огнестрельные ранения и был госпитализирован.

Как уточняет местное издание Павлоград.dp, один из охранников успел выбраться из автомобиля и избежать преследования подозреваемого, другой охранник, получив значительные огнестрельные ранения, скончался в автомобиле.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний военнослужащий, местный житель. Задержанному сообщено о подозрении за умышленное убийство и покушение на убийство.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Днепре двое несовершеннолетних подростков жестоко избили военнослужащего ВСУ и сняли это на телефон.