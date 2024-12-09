Трагедия в Полтаве: ребенок выпал из окна и разбился насмерть

От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.

В Полтаве 14-летняя девочка выпала из окна, от полученных травм погибла на месте.

Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

По данным правоохранителей, несчастный случай произошел на улице Киевского Шоссе.

"С шестого этажа одной из многоэтажек выпала девочка. От полученных телесных повреждений ребенок погиб на месте. Полицию вызвали прибывшие на место медики", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство". Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одессе маленькая девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

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