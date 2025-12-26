Трагедия в Прилуках: 18-летняя мама рассказала, как в ванне утонул ее 9-месячный сын

Младенец / © pixabay.com

В Прилуках Черниговской области во время купания в ванне утонул девятимесячный Захар. Его 18-летняя мать Валерия Круш утверждает, что трагедия произошла из-за неисправной защелки на круге для плавания, который она получила в «Пакете малюка». Сейчас полиция расследует дело как несчастный случай и злостное невыполнение родительских обязанностей.

Об этом сообщило местное издание «Гарт».

Трагедия с младенцем в Прилуках произошла 17 декабря. Полиция Черниговской области сообщила, что правоохранители Прилуцкого райотдела устанавливают причины и обстоятельства гибели 9-месячного мальчика, который утонул во время купания дома.

История семьи, в которой произошла трагедия

Мать младенца Валерия родом из Черкасской области. Около 10 лет назад она вместе со своей матерью, а также старшим и младшим братьями переехала в село Куты на Черниговщине. Там мать Валерии начала жить с местным жителем Сергеем Мостовым. У пары родился общий сын, которому сейчас девять лет.

В августе 2024 года Сергея мобилизовали в ряды Вооруженных сил. 18 января этого года мужчина считался пропавшим без вести, только через девять месяцев семья узнала о его гибели. Похоронили военного 20 октября. Валерия признается, что очень тяжело переживает эту потерю и скучает по Сергею, как по родному человеку. В то же время женщина отмечает, что это далеко не единственное испытание, которое выпало на ее судьбу.

«Первый муж меня бил, и я на 3-4 месяце беременности потеряла первого ребенка. Я ушла от него, встретила в Прилуках второго мужа — Юрия Круша. Ему 49 лет, он служит. От предыдущего брака у него есть 15-летняя дочь. Мы женаты почти год. У нас родился Захарчик. Мы планировали ему сестричку, и я снова забеременела», — рассказала Валерия.

Детали гибели младенца в Прилуках

Женщина поделилась деталями трагедии, которая произошла с ее сыном. В тот день Валерия купала Захара обычной ванне. На нем был детский круг из бэби-бокса. Мать отмечает, что малыша давно купали в этом круге и все было хорошо.

«30 минут мы с ним вместе играли. Тут кот на кухне начал бить посуду. Я вышла буквально на несколько секунд, порычала на кота, вернулась — малой под водой, а круг на воде. Защелка отошла (соскользнула с веревки, которой крепилась к кругу), хотя я ее десять раз проверяла, как и всегда. Я вытащила сыночка и пыталась его откачать. Знала, что надо перевернуть ребенка лицом вниз, постучать несколько раз по спинке. Так и делала. Набрала „скорую“. Она ехала где-то 15 минут. Я продолжала делать сыночку искусственное дыхание, нажимала между ребрами, пока меня не заменил медик из „скорой“, — рассказала Валерия.

Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти жизнь Захара, к сожалению, не удалось.

Мать добавила, что сообщила о трагедии своему мужу. Юрия отпустили со службы и он примчался домой. Родители похоронили сына 19 декабря.

По словам Валерии, Сергей не обвиняет ее в гибели Захара.

«Муж меня не обвиняет, а поддерживает, потому что уже пошел 6-й месяц беременности и из-за того, что я много переживала, есть угроза выкидыша. С этой беременностью уже дважды такое было. Меня обследовали, хотели положить в стационар, но я не согласилась — надо было похоронить сына… А сегодня (23 декабря — ред.) мне на допрос», — рассказала мать малыша.

Следователи полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье об убийстве с пометкой «несчастный случай» и по статье о злостном невыполнении родителями обязанностей по уходу за ребенком.

