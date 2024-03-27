Трагедия в роддоме: в Ровенской области врачи скрывают обстоятельства смерти роженицы и младенца

В городе Костополь в Ровенской области произошла двойная трагедия – во время родов путем кесарева сечения умер младенец, а через три дня стало известно и о смерти его матери. Семья обвиняет врачей в халатности и непрофессионализме, а в полиции открыли уголовное производство.

О загадочных смертях в роддоме пишет OBOZ.UA.

Четвертая беременность 35-летней Анны Данильчук проходила без осложнений. Рождение сына родители ждали 15-16 марта. К встрече с маленьким братиком готовились и старшие дети – два сына (17 и 10 лет) и 15-летняя дочь.

На своей странице в Facebook женщина опубликовала фотографию последнего УЗИ, во время которого ей с мужем сообщили пол будущего ребенка. Никаких отклонений в развитии плода обследование не выявило.

Анна Данильчук опубликовала фото последнего УЗИ. Фото: Facebook Анны Данильчук

Накануне установленного срока родов женщину положили в Костопольскую многопрофильную больницу. Но роды начались на несколько дней позже – вечером 19 марта.

"Она позвонила мужу, сказала, что рожает. Он хотел подъехать, но Аня его уговорила остаться дома. Сказала, мол, ты и так устал после работы, что я – без тебя не рожу?" – рассказала журналистам свекровь женщины Татьяна.

Всю ночь родные ждали известия о рождении ребенка, но сообщений ни от женщины, ни от врачей не было. Едва дождавшись утра, муж Анны приехал в роддом.

"И только там ему сообщили, что ребенок родился, но, к сожалению, умер. А его жена в реанимации. Он бросился туда, но его не пустили. Не пустили и маму Ани, которая тоже приехала в больницу", – вспоминала тот страшный день Татьяна.

Выяснилось, что четыре часа Анна пыталась родить ребенка самостоятельно. Наконец врачи решили делать кесарево сечение. На вопрос мужчины, почему это не сделали раньше, никто из медперсонала не смог дать логичный ответ. Пояснения по мнению родственников были очень странными: большой плод и узкий таз у роженицы. Но мальчик родился с весом 3 кг 900 г, и во время беременности врачи ничего не говорили о больших размерах плода. К тому же у женщины трижды были нормальные роды.

Семья Анны Данильчук ждала четвертого ребенка. Фото: Facebook Анны Данильчук

В справке, которую выдали родным в роддоме, написано, что ребенок прожил всего 15 минут, а реанимационные действия проводили 40 минут.

"В справке о смерти написан диагноз – "гипоплазия легких". Хотя патологоанатом нам говорил, что с легкими было все нормально, они были розового цвета", – рассказала Татьяна.

Гипоплазия (недоразвитие) легких плода – тяжелая патология, которая диагностируется еще на ранних сроках беременности с помощью УЗИ. Но ни одно обследование за девять месяцев не обнаруживало ничего подобного.

В родильном отделении родным рассказали, что во время кесарева сечения у женщины началось сильное кровотечение, которое не могли остановить. Поэтому пришлось вызвать бригаду хирургов из Ровно. Женщине полностью удалили матку, сделали переливание крови и ввели в искусственную кому. После операции Анну перевели в реанимацию и два дня не пускали к ней родных.

"Нам говорили, что прогноз положителен, она просто находится в искусственной коме. А от других людей, которые интересовались состоянием невестки непосредственно в реанимации, мы слышали, что Аня не выживет", – рассказала Татьяна.

В пятницу, 22 марта, женщину вывели из комы и пустили к ней мужа. Единственное, что смогла сказать ему Анна, что она не смогла родить ребенка самостоятельно. Вечером того же дня Анна умерла, однако родные об этом узнали только утром, когда приехали навестить ее в больницу. Никто из медперсонала не удосужился позвонить семье, чтобы сообщить о смерти женщины.

"Я утром в субботу решила позвонить в больницу. Спросила, как там Анна, а мне говорят, что вечером она умерла. Я несколько раз их спрашивала: "Во сколько это произошло? Когда она умерла?" А они не отвечали, говорили, что врач придет, у него спросите. Потом я сама уже позвонила сыну и сказала ему", — рассказала свекровь.

В больнице родственникам Анны выразили соболезнования, но обменную карточку женщины скопировать не дали.

Анна не дожила всего месяц до своего 36-летия, без матери остались трое детей, а родные до сих пор не знают правды, почему умерли мать и младенец, не имевшие проблем со здоровьем.

После этих ужасных смертей исполняющий обязанности мэра Костополя Давид Дидух заявил, что главный врач Роман Товарницкий, возглавляющий медучреждение уже 20 лет, будет уволен с 28 марта.

В полиции Ровенской области возбуждено уголовное производство по ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. В случае доказания врачебной ошибки виновному грозит до трех лет лишения свободы.

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