Трагедия в Ровенской области: 4-летний мальчик погиб под колесами трактора (фото)

Трагедия в Ровенской области: 4-летний мальчик погиб под колесами трактора (фото)

В Варашском районе под колесами трактора погиб малолетний мальчик

В четверг вечером, 26 мая, в селе Кидры Варашского района Ровенской области погиб 4-летний мальчик. Ребенок выпал из прицепа трактора.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины.

Сообщение о летальном случае поступило полицейским примерно в 22:00.

Правоохранители установили, что 28-летний житель села Нетреба взял у знакомого трактор DF-354, чтобы перевезти деревянные качели домой из соседнего села. Во время движения на улице Лесной он услышал детский крик, а когда остановился, увидел, что четырехлетний сын выпал из прицепа.

Фото: Национальная полиция Ровенской области

"К сожалению, жизнь мальчику спасти не удалось — он умер по дороге в больницу", — говорится в сообщении.

Фото: Национальная полиция Ровенской области

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, продолжается досудебное расследование.

28-летний мужчина по результатам медицинского осмотра был трезв, но, в рамках уголовного производства у него также взяли образцы крови на анализы. Транспортное средство правоохранители изъяли.

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