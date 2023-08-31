Трагедия в Ровенской области: дедушка насмерть трактором переехал внука

Мальчик погиб по дороге в больницу.

В селе Степангород Ровенской области под колесами телеги погиб 11-летний мальчик. Трагедия произошла, когда дедушка буксировал скрепленные между собой две повозки, загруженные картофелем.

Об этом говорится на сайте ГУНП в Ровенской области.

Также читайте Смертельная авария с детьми в Винницкой области: количество погибших возросло до 12

"Предварительно полицейские установили, что 69-летний местный житель трактором "МТЗ 80" буксировал скрепленные между собой две повозки, загруженные картофелем. Его малолетний внук находился на одном из них и пытался перепрыгнуть на другой, в результате чего попал под колеса", — сказано в сообщении.

К сожалению, от полученных травм мальчик погиб по дороге в больницу.

Следователь следственного управления по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекший смерть потерпевшего, начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины.

Читайте также: