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Трагедия в Ровенской области: дедушка насмерть трактором переехал внука

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2018
Время на прочтение
1 мин
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Трагедия в Ровенской области: дедушка насмерть трактором переехал внука

Трагедия в Ровенской области.ФОТО: ГУНП в Ровенской области

Мальчик погиб по дороге в больницу.

В селе Степангород Ровенской области под колесами телеги погиб 11-летний мальчик. Трагедия произошла, когда дедушка буксировал скрепленные между собой две повозки, загруженные картофелем.

Об этом говорится на сайте ГУНП в Ровенской области.

"Предварительно полицейские установили, что 69-летний местный житель трактором "МТЗ 80" буксировал скрепленные между собой две повозки, загруженные картофелем. Его малолетний внук находился на одном из них и пытался перепрыгнуть на другой, в результате чего попал под колеса", — сказано в сообщении.

К сожалению, от полученных травм мальчик погиб по дороге в больницу.

Следователь следственного управления по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекший смерть потерпевшего, начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2018
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