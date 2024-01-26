Трагедия в Ровенской области: мать, которая утопила родных сыновей, признали невменяемой

Прокуратура подала ходатайство, чтобы женщину отправили на лечение в спецучреждение.

Мать, утопившая двух своих малолетних сыновей в карьере на Ровенщине летом 2023 года, следователи сочли невменяемой. Правоохранители направили материалы в суд, чтобы принудительно поместить женщину в психбольницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Ровенской области.

"42-летняя женщина вместе с сыновьями шести и семи лет пошла в местный карьер купаться. Сначала женщина взяла рукой за голову младшего, погрузила в воду и удерживала, пока он не прекратил подавать признаки жизни. Потом взяла за руку старшего, принудительно подняла малолетнего к деревянному помосту и столкнула в водоем, ведь точно знала, что плавать он не умеет. Оба детей утонули", — говорится в сообщении полиции.

Следователи провели комплекс следственных действий и назначили ряд экспертиз, в частности, судебно-психиатрическую. Согласно выводам последней — подозреваемая признана невменяемой.

Прокурор Варасской окружной прокуратуры направил в суд ходатайство, чтобы женщину отправили на лечение в спецзаведение со строгим наблюдением. Судебное заседание состоится в ближайшее время.

Ранее стало известно, что на Сумщине мать у била двоих новорожденных детей.

Читайте также: