Трагедия в Ровенской области: умерли мать и ее новорожденный ребенок

На Ровенщине во время родов умер новорожденный ребенок, а через три дня — его мать в реанимации. Это произошло в больнице в Костополе. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Об этом сообщила представитель полиции в Ровенской области Мария Юстицкая, пишет "Суспільне".

22 марта о смерти 35-летней женщины в реанимации костопольской больницы примерно в 13:00 сообщила ее свекровь.

"Следовательно-оперативная группа установила, что 19 марта во время родов в больнице умер и ее новорожденный ребенок", — отметила Мария Юстицкая.

Полицейские открыли уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медработником.

Назначены соответствующие экспертизы и продолжаются следственные действия.

Ранее стало известно, что в Тернополе медики не смогли спасти жизнь ребенку, попавшему в ДТП.

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