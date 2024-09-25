Трагедия в Ровенской области: в пламени пожара погиб 6-летний мальчик (фото)

Мальчик не пошел в школу, потому что болел, и остался дома один.

В среду, 25 сентября, в селе Новостав Ровенского района при пожаре в летней кухне погиб шестилетний мальчик.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Предварительно известно, что в то время, когда произошел пожар, родители ребенка были на работе. Мальчик не пошел в школу, потому что болел, и остался дома один.

По информации правоохранителей, около 14 часов соседка видела мальчика во дворе и разговаривала с ним. А уже через час она увидела дым, шедший с крыши летней кухни.

Женщина сразу позвонила хозяевам дома, а те — вызвали спасателей. До их приезда соседи и хозяева пытались погасить пламя своими силами.

Как сообщили в ГСЧС Ровенской области, на место пожара были направлены два дежурных отделения спасателей.

Последствия пожара, в котором погиб ребенок

Пожар в хозяйственном здании был локализован в 17:05, а ликвидирован в 18:00. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего мальчика. Тело ребенка обнаружили на чердаке.

Следователи по этому факту начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство с отметкой несчастного случая). Причину возгорания устанавливают специалисты.

Полиция на месте пожара / Фото: Национальная полиция Ровенской области

В ГСЧС предполагают, что причиной стали детское баловство с огнем.

Кроме погибшего мальчика, в семье воспитывают еще двоих детей – 10 и 13 лет. На момент трагедии они были в учебном заведении.

Напомним, ранее в Ровенской области загорелся пассажирский поезд. В результате пожара огнем повреждена моторная часть поезда.

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