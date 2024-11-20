Трагедия в Ровенской области: в пожаре погибли трое детей, младенца удалось спасти (фото)

В селе Певжа Дубенского района Ровенской области произошла трагедия: в доме, где проживала многодетная семья, в результате пожара погибли трое малолетних детей.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Предварительно установлено, что 28-летняя мать положила своего младенца спать в одной из комнат дома, а сама пошла на летнюю кухню готовить еду. В другой комнате остались играть три сына — двое 4-летних и 2-летний. Четверо старших детей в тот момент находились в школе.

Через некоторое время соседи, увидевшие дым, забежали в дом и сообщили, что он горит. Находившийся на работе отец сразу вернулся домой и вызвал скорую помощь. Пожар удалось потушить силами местных жителей.

Последствия пожара/Полиция Ровенщины

Сообщается, что трое детей погибли, младенца удалось спасти. Четырех мальчиков доставили к медикам, но, к сожалению, врачи не смогли спасти одного из них. Два других получили реанимационную помощь, но также умерли. Младенца госпитализировали, но его жизни уже ничего не угрожает.

Напомним, в северном регионе Индии, в медицинском колледже Махарани Лакшмибай в районе Джханси во время пожара в отделении интенсивной терапии новорожденных погибли десять младенцев.

Читайте также: