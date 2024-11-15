Трагедия в Ровенской области: в собственном доме сгорели мужчина и женщина

Причиной пожара стали нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления.
15 ноября на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в частном хозяйстве села Колки Сарненского района.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.
По прибытию к месту вызова пожарные установили, что пожар возник в комнате жилого дома.
В одной из комнат вблизи печки на полу пожарные обнаружили тело мужчины 1956 г.р., а на кровати соседней комнаты женщину 1957 г.р.
В результате пожара огнем уничтожена мебель и вещи домашнего обихода на площади 4 м. кв.
На месте работали 1 единица пожарной техники и 4 спасателя, а также оперативная группа ГСЧС Ровенской области.
Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП.
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