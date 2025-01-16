На Тернопольщине мужчину раздавило собственное авто: подробности трагедии

От полученных травм мужчина погиб на месте.

15 января в одном из сел Нараевской территориальной общины произошел несчастный случай, в результате которого погиб 40-летний мужчина.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

По данным правоохранителей, трагедия произошла около 19:00, когда потерпевший ремонтировал автомобиль Daewoo Matiz на собственном подворье. Мужчина плохо зафиксировал домкрат, и автомобиль сорвался, придавив его к земле.

Также читайте Бегство через Тису: один из задержанных рассказал о своей неудачной попытке

Находившиеся рядом родственники увидели ситуацию и немедленно уволили пострадавшего, после чего вызвали медиков и спасателей. Однако прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть мужчины.

Выехавшая на место полиция начала расследование в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Напомним, В Днепре мужчина узнал, что после развода с женой почти два года платил алименты на чужую дочь.

Читайте также: