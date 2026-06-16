Трагедия в ТЦК на Закарпатье: ГБР проверяет возможное превышение полномочий

ДБР проверяет ТЦК на Закарпатье

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Государственное бюро расследований расследует обстоятельства смерти мужчины после пребывания в ТЦК и СП на Закарпатье. Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства происшествия. Виновным может грозить лишение свободы сроком до 12 лет.

Об этом сообщили в ГБР.

Смерть мужчины после визита в ТЦК на Закарпатье: ГБР расследует дело

В ГБР сообщили, что начали досудебное расследование по факту смерти 29-летнего мужчины после визита в ТЦК на Закарпатье. Там добавили, что проверка случаев возможных противоправных действий должностных лиц в отношении украинцев — одно из приоритетных направлений работы ведомства.

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ГБР зарегистрировало уголовное производство на основании информации о возможном применении в отношении умершего мужчины насилия со стороны работников ТЦК и СП.

По предварительным данным, мужчина неоднократно жаловался на самочувствие, пока находился в ТЦК и СП. Его дважды доставляли в больницу. После первого обследования врачи оказали помощь и выписали мужчину из больницы.

Во второй раз мужчину госпитализировали уже в критическом состоянии — у 29-летнего внезапно остановилось сердце. Через несколько дней мужчина умер в реанимации, так и не приходя в сознание.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

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В случае, если ГБР определит виновных в ситуации, им будет грозить до 12 лет лишения свободы.

Проводятся следственные действия. ГБР проверяет работников ТЦК, а также своевременность и оказанную медицинскую помощь.

Смерть в ТЦК Закарпатья: что известно

Напомним, на Закарпатье умер мужчина, которого доставили в больницу из ТЦК. По информации пресс-службы областного ТЦК и СП, гражданин находился в подразделении для уточнения учетных данных, когда его состояние внезапно ухудшилось.

В первый день медики оказали помощь и не увидели нужды в госпитализации. Однако на следующий день мужчине снова стало плохо, его госпитализировали, и впоследствии он скончался в больнице.

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В ТЦК подчеркнули, что никакого применения физической силы или других мер принуждения к гражданину со стороны работников военкомата не было. Полиция выясняет обстоятельства трагедии и начала следственные действия, а ТЦК проводит внутреннее служебное расследование и полностью сотрудничает со следствием.

Руководство ведомства выразило соболезнования семье умершего, и призвало медиа и общественность избегать преждевременных выводов до завершения экспертизы.

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