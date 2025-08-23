Трагедия в Украине: погиб пилот истребителя МиГ-29

Погиб пилот украинского МиГ-29 / © wikipedia.org

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью, 23 августа, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г.р.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Пока причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. В Воздушных силах не уточнили место и подробности инцидента.

Реклама

Напомним, в прошлом году, 25 августа, во время боевого вылета погибли сразу три украинских пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков «Джус». Авиакатастрофа произошла возле села Сингуры Житомирской области.

Также погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь. Он на F-16 сбивал ракеты, которые Россия запустила при массированных обстрелах.