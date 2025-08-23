- Дата публикации
Трагедия в Украине: погиб пилот истребителя МиГ-29
Украина потеряла пилота истребителя МиГ-29. Детали выясняются.
Ночью, 23 августа, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г.р.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Пока причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. В Воздушных силах не уточнили место и подробности инцидента.
Напомним, в прошлом году, 25 августа, во время боевого вылета погибли сразу три украинских пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков «Джус». Авиакатастрофа произошла возле села Сингуры Житомирской области.
Также погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь. Он на F-16 сбивал ракеты, которые Россия запустила при массированных обстрелах.