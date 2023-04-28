Трагедия в Умани: возросло количество жертв среди детей

В пятницу, 28 апреля, около 14:00 из-под завалов дома в Умани извлекли еще одно тело.

Число жертв российского теракта в Умани до сих пор растет. Сейчас известно о 16 погибших, среди которых трое детей.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 14:00 из-под завалов жилого дома деблокировано тело погибшего. Всего погибли 16 человек (из них 3 ребенка), пострадали 18 человек (из них 9 остаются госпитализированы), спасены 17 человек (из них 3 ребенка) и изъят 1 фрагмент тела", — говорится в сообщении.

Обновлено 14:49

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил о 17 погибших.

"Спасатели достали из-под завалов еще двух погибших: на данный момент имеем 17 убитых россиянами мирных жителей Умани", - написал он в Telegram.

Напомним, в ночь на 28 апреля оккупанты массированно ударили по Украине крылатыми ракетами. В результате атаки российская ракета разрушила многоэтажку в городе Умань в Черкасской области. ТСН.ua собрал все подробности трагедии в Умани.

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