Трагедия в Ужгородской больнице: пациент погиб во время пожара, который, вероятно, вызвал сам

Огонь в больнице: в Ужгороде из-за пожара погиб мужчина

В Ужгородской городской больнице произошел пожар, в результате которого погиб 74-летний мужчина.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

Мужчина отравился продуктами горения, ему стало плохо. К сожалению, спасти его не удалось.

До прибытия спасателей персонал больницы вывел пациентов в безопасное место. В общей сложности эвакуированы 69 человек. Причины пожара устанавливаются.

Местный журналист Виталий Глагола уточнил, что, по словам медиков, мужчина курил в постели, несмотря на неоднократные замечания персонала. Именно это вероятно привело к возгоранию.

В соседней палате находился военнослужащий, который проснулся от треснувшего стекла в окне. Он первым поднял на ноги персонал и вытащил мужчину в коридор, однако спасти его жизнь не удалось.

