- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 1 мин
Трагедия в Ужгородской больнице: пациент погиб во время пожара, который, вероятно, вызвал сам
По данным местного журналиста Виталия Глаголы, вероятной причиной возгорания стало курение пациента в постели. Медики не раз делали ему замечания, но он их игнорировал.
В Ужгородской городской больнице произошел пожар, в результате которого погиб 74-летний мужчина.
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
Мужчина отравился продуктами горения, ему стало плохо. К сожалению, спасти его не удалось.
До прибытия спасателей персонал больницы вывел пациентов в безопасное место. В общей сложности эвакуированы 69 человек. Причины пожара устанавливаются.
Местный журналист Виталий Глагола уточнил, что, по словам медиков, мужчина курил в постели, несмотря на неоднократные замечания персонала. Именно это вероятно привело к возгоранию.
В соседней палате находился военнослужащий, который проснулся от треснувшего стекла в окне. Он первым поднял на ноги персонал и вытащил мужчину в коридор, однако спасти его жизнь не удалось.
