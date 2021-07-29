Трагедия в Виннице: мужчина, которому вырвали зуб, умер в свой день рождения

Трагедия в Виннице: мужчина, которому вырвали зуб, умер в свой день рождения

Мужчине стало плохо после визита к стоматологу.

В Виннице умер мужчина, оказавшийся в реанимации после того, как ему полечили зуб.

Об этом сообщает 33-й канал.

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Вчера, 28 июля, Виктору должно было исполниться 52 года.

Напомним, местный житель Виктор пошел в Винницкой стоматологическую поликлиники полечить зуб. Там ему оказали помощь. Но вместо улучшения — снесло всю щеку и начали мучить нестерпимые головные боли.

Впоследствии он попал в реанимацию. Мужчина находился в коме и ему поставили неутешительный диагноз — менингит.

Сейчас родные не сообщают, будут ли они подавать заявление в полицию о медицинской халатности стоматолога, которая привела к смерти человека.

Напомним, ужасный случай произошел в Чернигове три года назад. Там женщина хотела восстановиться после травмы и обратилась к массажистке. Ходила к ней на сеансы, но лучше не становилось. После очередного, она не смогла пошевелить ни руками, ни ногами. Впоследствии скончалась в больнице. Следствие длилось три года. Теперь массажистку подозреваются в убийстве по неосторожности.

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