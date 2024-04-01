Трагедия в Винницкой области: двое подростков упали в 10-метровый карьер: один из них погиб

На территории гранитного карьера погиб 17-летний юноша.
В Винницкой области на территории бездействующего гранитного карьера из-за падения с высоты погиб 17-летний парень.
Об этом передает ГСЧС Винницкой области.
Инцидент произошел 1 апреля, вблизи с. Марьяновка Гайсинского района на территории недействующего гранитного карьера. С высоты 10 метров упали два подростка.
Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из ловушки. Его передали бригаде экстренной медицинской помощи.
К сожалению, второй 17-летний юноша от полученных травм погиб на месте. Прибывшие на вызов спасатели с помощью лодки добрались до места трагедии и доставили погибшего на берег.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине из-за обстрела россиян погиб 16-летний подросток.
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