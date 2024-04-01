Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Трагедия в Винницкой области: двое подростков упали в 10-метровый карьер: один из них погиб

Трагедия в Винницкой области: двое подростков упали в 10-метровый карьер: один из них погиб

В Винницкой области, в результате падения с высоты погиб подросток / Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

На территории гранитного карьера погиб 17-летний юноша.

В Винницкой области на территории бездействующего гранитного карьера из-за падения с высоты погиб 17-летний парень.

Об этом передает ГСЧС Винницкой области.

Инцидент произошел 1 апреля, вблизи с. Марьяновка Гайсинского района на территории недействующего гранитного карьера. С высоты 10 метров упали два подростка.

Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из ловушки. Его передали бригаде экстренной медицинской помощи.

К сожалению, второй 17-летний юноша от полученных травм погиб на месте. Прибывшие на вызов спасатели с помощью лодки добрались до места трагедии и доставили погибшего на берег.

Место инцидента / © ГУ ДСНС Украины в Винницкой области
Место инцидента / Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине из-за обстрела россиян погиб 16-летний подросток.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация