Трагедия в Винницкой области: поезд насмерть сбил 15-летнюю девушку (фото)

Девушка перебегала колею в запрещенном месте.
В селе Зализнычне Козятинской территориальной общины Винницкой области в четверг, 14 октября, поезд насмерть сбил 15-летнюю девушку.
Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.
Трагедия произошла в 18:40. 15-летняя девушка перебегала колею в запрещенном месте. Там ее сбил грузовой поезд. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.
В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Напомним, в Одессе поезд насмерть сбил мужчину.