Трагедия в Винницкой области: поезд насмерть сбил 15-летнюю девушку (фото)

Девушка перебегала колею в запрещенном месте.

В селе Зализнычне Козятинской территориальной общины Винницкой области в четверг, 14 октября, поезд насмерть сбил 15-летнюю девушку.

Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

Трагедия произошла в 18:40. 15-летняя девушка перебегала колею в запрещенном месте. Там ее сбил грузовой поезд. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, в Одессе поезд насмерть сбил мужчину.

Анастасия Луговая, которую год назад избили в поезде "Мариуполь-Киев", до сих пор судится с "Укрзализныцей"

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