Трагедия в Закарпатье: 12-летний парень травмировался во время спуска

Пока жизни парню ничего не угрожает.

14 января, во время отдыха в горнолыжном комплексе в селе Пилипец в Закарпатье, 12-летний парень получил травму ноги.

Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.

Вместе с мамой он катался на лыжах, когда во время спуска упал и почувствовал сильную боль.

Спасатели оперативно оказали ему доврачебную помощь, после чего транспортировали пострадавшего в подъемник на специальных санях. Парень и его мать отказались от госпитализации.

Напомним, 8 января на красно-черной трассе на горнолыжном курорте "Плай" на границе Львовской и Закарпатской областей. Мальчик на большой скорости спускался с трассы и влетел в сетку.

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