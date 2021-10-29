Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Трагедия в Закарпатье: в полиции показали фото и рассказали подробности гибели бабушки и ее 4-летнего внука

Трагедия в Закарпатье: в полиции показали фото и рассказали подробности гибели бабушки и ее 4-летнего внука

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Причиной пожара могло стать неисправное отопление.

В селе Плоский Поток, близ Свалявы, Закарпатской области 28 октября в 21:20 в пожаре погибли 62-летняя женщина и ее 4-летний внук. По этому факту в полиции открыли производство.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

По данным следствия, во время тушения пожара под обломками спасатели обнаружили тела 62-летней женщины и ее 4-летнего внука. Мальчик гостил в доме женщины.

©

В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с отметкой "несчастный случай"). Предварительно причиной пожара могло стать неисправное печное отопление. Точную причину возгорания установят после проведения экспертиз.

©

Напомним, в Закарпатье в пожаре погибли женщина и ее 4-летний внук.

Читайте также:

Новости Львовской области: на деревообрабатывающем предприятии произошел масштабный пожар

Новости Львовской области: на деревообрабатывающем предприятии произошел масштабный пожар
Следующая публикация