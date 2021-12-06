Трагедия в Житомире: в водоеме нашли мертвыми двух студентов в возрасте 18 и 20 лет (фото, видео)

Трагедия в Житомире: в водоеме нашли мертвыми двух студентов в возрасте 18 и 20 лет (фото, видео)

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

В г. Житомире в понедельник, 6 декабря, нашли мертвыми двух студентов в возрасте 18 и 20 лет. Их тела были в техническом водоеме.

Об этом сообщили в Нацполиции Житомирской области.

ГУНП в Житомирской области

Известно, что ребята учились в одном из колледжей. Они были родом из Овручского района и проживали в одной комнате в общежитии. Об их исчезновении 6 декабря полиции сообщил преподаватель колледжа.

Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

Последний раз ребят видели 5 декабря в общежитии, а уже в понедельник на берегу технического водоема правоохранители обнаружили вещи ребят. К поискам пропавших привлекли кинологов и водолазов. Последние в водоеме обнаружили тела пропавших студентов.

Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

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