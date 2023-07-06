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Трагедия во Львове и уменьшение угрозы теракта на ЗАЭС: главные новости ночи 6 июля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1553
Время на прочтение
1 мин
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Трагедия во Львове и уменьшение угрозы теракта на ЗАЭС: главные новости ночи 6 июля

Главные новости ночи 6 июля от ТСН.ua / Фото: Садовий/Facebook

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 6 июля 2023 года:

  • Захватчики ночью атаковали Львов: все подробности ракетного удара Читать далее –>
  • Угроза теракта на Запорожской АЭС постепенно спадает – Буданов Читать далее –>
  • Иран пытался захватить два нефтяных танкера: вмешался американский эсминец Читать далее –>
  • Великобритания и Польша заявили, что Украина присоединится к НАТО по ускоренной процедуре Читать далее –>
  • Оккупанты в Бахмуте фактически находятся в ловушке – Минобороны Читать далее –>

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Просмотры
1553
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