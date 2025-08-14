ТСН в социальных сетях

Трагедия во Львове: мать нашла мертвыми двоих 14-летних подростков

Двоих подростков нашли мертвыми в доме в Лычаковском районе Львова.

Расследование (иллюстративный фото)

Расследование (иллюстративный фото) / © Associated Press

Вечером во вторник, 12 августа, во Львове в доме в Лычаковском районе обнаружили без признаков жизни двоих подростков. Их тела на полу нашла мать одного из ребят, которая и вызвала полицию.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Погибшим было по 14 лет, поскольку они родились в 2010 году. Один из них учился во Львове, другой временно проживал в Польше. На телах ребят не было видимых повреждений.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с отметкой «несчастный случай». В настоящее время продолжается расследование и назначены экспертизы для установления причины смерти.

