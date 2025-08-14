- Дата публикации
Трагедия во Львове: мать нашла мертвыми двоих 14-летних подростков
Двоих подростков нашли мертвыми в доме в Лычаковском районе Львова.
Вечером во вторник, 12 августа, во Львове в доме в Лычаковском районе обнаружили без признаков жизни двоих подростков. Их тела на полу нашла мать одного из ребят, которая и вызвала полицию.
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции во Львовской области.
Погибшим было по 14 лет, поскольку они родились в 2010 году. Один из них учился во Львове, другой временно проживал в Польше. На телах ребят не было видимых повреждений.
По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с отметкой «несчастный случай». В настоящее время продолжается расследование и назначены экспертизы для установления причины смерти.
