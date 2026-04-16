Трагедия во Львове: врач перепутал растения и умер от отравления

Врач перепутал черемшу и чемерицу / © Pixabay

Во Львове врач скончался после употребления ядовитого растения. Мужчина перепутал его с черемшой. О гибели мужчины стало известно 12 апреля. Он скончался в Университетской больнице Львова.

12 апреля стало известно о смерти спортивного врача Зиновия Полянского. Мужчина умер от отравления. Его жену также госпитализировали с тяжелым отравлением.

Причиной отравления могла стать чемерица, с которой Зиновий Полянский перепутал черемшу (чеснок медвежий). Правоохранители открыли уголовное производство с примечанием «Несчастный случай».

По предварительным данным, 6 апреля супруги приобрели на Стрыйском рынке во Львове листья чемерицы вместо черемши. В результате употребления растения пара отравилась.

Вместе они попали в реанимацию Университетской больницы ЛНМУ имени Даниила Галицкого. 12 апреля 67-летний Зиновий Полянский скончался. Его не смогли спасти.

В больнице уточнили, что супруги были госпитализированы с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Точную причину смерти будут устанавливать эксперты.

12 апреля о смерти Полянского сообщили в Львовском профессиональном колледже спорта и Федерации регби Львовской области. Причину смерти не называли.

«Зиновий Петрович был заведующим медицинской частью КЗ ЛОР „Львовский профессиональный колледж спорта“, высококвалифицированным врачом, человеком с большим сердцем, который много лет отдал служению спорту и здоровью спортсменов», — написали на странице колледжа.

Чем чемерица отличается от черемши

Прежде всего, чемерица — ядовитая, а черемша — нет. Черемша — это дикий чеснок, который еще называется «медвежьим». Он съедобен, и даже полезен здоровью. Его листья мягкие, продолговатые и нежные.

Черемша имеет ярко выраженный запах чеснока. Это главный маркер, по которому распознают черемшу. Для запаха нужно потереть листву в руках.

Чемерица — крайне ядовитое для человека растение. Она имеет широкие, плотные листья с выраженными прожилками. Чемерица не пахнет чесноком даже если сильно растереть листья. Также чемерица имеет толстый стебель.

Если имеете хоть малейшее сомнение в том, черемша ли перед вами, не ешьте растение.