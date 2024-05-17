Трагедия во Львовской области: обвал стены дома унес жизнь маленького ребенка

Девочка играла рядом с домом, где проводили ремонтные работы.

Во Львовской области погиб 4-летний ребенок. На девочку упал кусок стены во время ремонтных работ в старом доме.

Об этом сообщила ГСЧС Украины во Львовской области.

"17 мая в 16:04 спасатели получили сообщение о том, что в с. Тарасовка Львовского района обрушилась часть дома, под завалами может быть ребенок 4-х лет", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место трагедии спасатели выяснили, что в доме проводили ремонтные работы, а маленькая девочка играла возле него. Когда большой кусок стены внезапно обрушился, люди увидели ребенка под завалами и вызвали ГСЧС.

"С помощью специнструмента спасатели освободили тело ребенка, 2019 года рождения из-под завалов", — сообщили в ГСЧС.

Стена старого дома упала на ребенка

Где были в момент трагедии родители ребенка или другие взрослые, которые заботились о нем, информации нет.

Напомним, в Ровенской области: умерли роженица и младенец. Ребенок умер во время родов, а его мать — через три дня в реанимации.

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