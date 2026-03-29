Трагическая история сестричек из Сумщины: в каком состоянии младшая после удара РФ

Больница / © pixabay.com

Раненая шестилетняя Евгения Сергиенко, которую накрыла своим телом во время российского удара по частному дому в Сумской области ее 20-летняя сестра, находится в сверхтяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

«Ребенка доставили в больницу, прооперировали. Сейчас медики борются за его жизнь, консультируются со специалистами Охматдета», — говорится в сообщении.

По медицинским показаниям, транспортировка раненой девочки пока невозможна.

Ее родители, которые также получили ранения во время вражеского удара по жилому дому, получили медицинскую помощь и находятся рядом с дочерью.

Как сообщалось ранее, 20-летняя сестра Евгении Даша, которая накрыла девочку собственным телом, погибла.

Село Очкино, где произошла эта трагедия, расположено в приграничной полосе, которая ежедневно находится под обстрелами российской артиллерии и минометов.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, российская террористическая армия нанесла удар управляемыми авиабомбами (КАБами) по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки — 13 раненых и трое погибших, среди которых — 13-летний мальчик.