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Трагическая ночь в Киеве, взрывы в РФ и новый прогноз Арестовича: главные новости ночи 1 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
27к
Время на прочтение
1 мин
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Трагическая ночь в Киеве, взрывы в РФ и новый прогноз Арестовича: главные новости ночи 1 июня

Из-за вражеской атаки 1 июня в Киеве погибли три человека. Фото: КМВА

ТСН.uа предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 1 июня 2023:

  • Россияне ударили баллистическими ракетами по Киеву: все подробности Читать далее –>
  • Белгородская область снова оказалась под обстрелом: что известно Читать далее –>
  • Все решила серия пенальти: "Севилья" одолела "Рому" и стала победителем Лиги Европы (видео) Читать дальше –>
  • Не 2-3 недели: Арестович выдал новый прогноз, когда закончится война, но есть еще одна опасность Читать далее –>
  • "Завтра РДК нападает на Россию": появилось видео рейда в Белгородскую область Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
27к
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