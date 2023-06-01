Трагическая ночь в Киеве, взрывы в РФ и новый прогноз Арестовича: главные новости ночи 1 июня

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Главные новости ночи 1 июня 2023:
- Россияне ударили баллистическими ракетами по Киеву: все подробности Читать далее –>
- Белгородская область снова оказалась под обстрелом: что известно Читать далее –>
- Все решила серия пенальти: "Севилья" одолела "Рому" и стала победителем Лиги Европы (видео) Читать дальше –>
- Не 2-3 недели: Арестович выдал новый прогноз, когда закончится война, но есть еще одна опасность Читать далее –>
- "Завтра РДК нападает на Россию": появилось видео рейда в Белгородскую область Читать далее –>
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