Трагическая поездка с другом: на Закарпатье парень погиб в результате ДТП с мотоциклом (фото)

За смертельное ДТП 23-летнему мотоциклисту грозит до десяти лет тюрьмы.

На Закарпатье в результате ДТП погиб 15-летний пассажир мотоцикла Gеоn. За рулем находился его пьяный 23-летний товарищ. В его крови обнаружено 1,7 промилле алкоголя.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.

Авария произошла вечером в Иршаве. На месте полицейские установили, что 23-летний житель села Ильница, находясь за рулем мотоцикла Gеоn, пересек встречную полосу движения, выехал на тротуар и врезался в ограждение.

"15-летний пассажир мотоцикла, находившийся без защитного шлема, получил телесные повреждения, от которых умер в карете скорой медицинской помощи. В больницу с телесными повреждениями был доставлен и водитель мотоцикла", – говорится в сообщении.

В настоящее время 23-летний водитель задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Винницкой области в результате ДТП погибли два человека.

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