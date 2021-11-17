Трагическая смерть женщины на станции: "Укрзализныця" предупредила пассажиров о серьезных задержках в движении (список)

Потерпевшая, попавшая под поезд, погибла на месте.
В среду, 17 ноября, "Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на участке "Полтава — Харьков". Причина в серьезной трагедии, которая произошла на железнодорожной станции Пирогово в селе Огульцы Богодуховского района Харьковской области, где женщину насмерть сбил поезд.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" и полиции.
Отмечается, что во время удара женщину отбросило на смежный путь под двигавшийся навстречу поезд. Полицейские устанавливают личность погибшей и обстоятельства аварии. На месте трагедии работают следователи, устанавливающие все детали инцидента.
"Из-за травм человека грузовым поездом на участке Полтава — Харьков и соответствующие следственные действия задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях", — сказано в сообщении.
Задерживаются поезда:
- №64 Киев — Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);
- №141 Бахмут — Львов (5 часов 42 минуты);
- №725 Харьков — Киев (3 часа 30 минут);
- №18 Ужгород — Киев (3 часа 10 минут);
- №8 Одесса — Харьков (2 часа);
- №722 Киев — Харьков (40 минут).
Время задержки может измениться, поэтому пассажиры просят следить за обновлениями.
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