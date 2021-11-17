Трагическая смерть женщины на станции: "Укрзализныця" предупредила пассажиров о серьезных задержках в движении (список)

Трагическая смерть женщины на станции: "Укрзализныця" предупредила пассажиров о серьезных задержках в движении (список)

Потерпевшая, попавшая под поезд, погибла на месте.

В среду, 17 ноября, "Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на участке "Полтава — Харьков". Причина в серьезной трагедии, которая произошла на железнодорожной станции Пирогово в селе Огульцы Богодуховского района Харьковской области, где женщину насмерть сбил поезд.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" и полиции.

Отмечается, что во время удара женщину отбросило на смежный путь под двигавшийся навстречу поезд. Полицейские устанавливают личность погибшей и обстоятельства аварии. На месте трагедии работают следователи, устанавливающие все детали инцидента.

"Из-за травм человека грузовым поездом на участке Полтава — Харьков и соответствующие следственные действия задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях", — сказано в сообщении.

Задерживаются поезда:

№64 Киев — Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

№141 Бахмут — Львов (5 часов 42 минуты);

№725 Харьков — Киев (3 часа 30 минут);

№18 Ужгород — Киев (3 часа 10 минут);

№8 Одесса — Харьков (2 часа);

№722 Киев — Харьков (40 минут).

Время задержки может измениться, поэтому пассажиры просят следить за обновлениями.

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