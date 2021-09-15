Трагически погибла начальница отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно.

В Днепре трагически погибла начальница отдела связей с общественностью ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины.

"Сегодня около девяти утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел — одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Там также добавили, что Дарья руководила отделом, который считался самым сильным в Украине. Пресс-секретарь не боялась экспериментировать, проявляла инициативу и всегда держала руку на пульсе.

Кроме того, Дарья всегда была отзывчива по отношению к прессе: давала комментарии в любое время суток и всячески способствовала объективному освещению информации.

"Она активно присоединялась сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти. Именно поэтому ее подчиненные всегда отличались профессионализмом. Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался в помощи. Как человек Даша была невероятно добрым, общительным, компанейским. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой", — подчеркнули в ГСЧС Украины.

Напомним, что в Днепре напротив городской больницы взорвался легковой автомобиль. В результате чего на месте погибли два человека. Их тела буквально разорвало на части.

Водитель потерял контроль над автомобилем в Киеве

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку