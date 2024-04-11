Трагические случаи с мотоблоками в Полтавской области: один мужчина потерял ногу, еще один умер

В полиции обратились к людям с призывом быть острожными во время использования техники.

На Полтавщине за несколько последних дней произошли два трагических события с людьми во время использования в частном секторе мотоблоков на территории собственных господств.

Об этом сообщил спикер областной полиции Юрий Сулаев.

По его данным, один случай произошел 8 апреля в Драбиновской громаде Полтавского района, мужчина потерял ногу. А в противном случае, произошедшем 10 апреля в селе Селещина, в результате травматической ампутации ноги мужчина скончался.

"Учтите эту информацию и будьте осторожны во время сельхозработ", – написал он.

Напомним, в Хмельницкой области произошло смертельное дорожное происшествие. Местный житель за рулем мотоблока заехал в кювет, из-за чего транспортное средство перевернулось.

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