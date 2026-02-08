- Дата публикации
Трагические выходные в Украине: угарный газ унес жизни украинцев
В восьми областях страны за два дня зафиксировали смертельные случаи и многочисленные травмы от угарного газа.
В Украине, за два дня угарный газ унес жизни 4 человек и вызвал отравление 25 человек, среди которых 15 детей.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС на Facebook.
Как сообщается, в Украине за неполные двое суток зафиксировано 9 случаев отравления угарным газом. Из-за нарушения правил безопасности погибли четверо взрослых, еще 25 человек госпитализированы, среди которых 15 — дети.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает о критической ситуации в восьми областях страны. География трагедий охватила Винницкую, Тернопольскую, Киевскую, Полтавскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.
Основные причины
По данным спасателей, главным фактором смертей и травм стали нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования и альтернативных источников энергии:
Генераторы (5 случаев): Наиболее массовый сегмент отравлений. Самый громкий случай произошел утром 8 февраля в с. Жуковцы Киевской области — из-за неправильной установки генератора пострадала семья с младенцами 2024 и 2025 годов рождения.
Неисправность печного отопления (2 случая): На Тернопольщине из-за трещин в печах и закрытых заслонок погибли два человека.
Газовое оборудование (2 случая): В Виннице неисправность газовых приборов привела к смерти двух человек.
Почему это происходит
Спасатели отмечают: «тихий убийца» (угарный газ) не имеет запаха или цвета. Основная ошибка граждан — размещение генераторов слишком близко к окнам или непосредственно в помещениях, а также отсутствие проверки дымоходов перед использованием печей.
Как уберечь себя
Устанавливать генераторы только на открытом воздухе (не менее 6 метров от окон/дверей).
Регулярно проверять исправность вытяжек и отсутствие трещин в печах.
Приобрести бытовой датчик угарного газа — он может спасти жизнь, подав звуковой сигнал при опасной концентрации CO.
