Трагические выходные в Украине: угарный газ унес жизни украинцев

Врачи / © pixabay.com

Реклама

В Украине, за два дня угарный газ унес жизни 4 человек и вызвал отравление 25 человек, среди которых 15 детей.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС на Facebook.

Как сообщается, в Украине за неполные двое суток зафиксировано 9 случаев отравления угарным газом. Из-за нарушения правил безопасности погибли четверо взрослых, еще 25 человек госпитализированы, среди которых 15 — дети.

Реклама

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает о критической ситуации в восьми областях страны. География трагедий охватила Винницкую, Тернопольскую, Киевскую, Полтавскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

Основные причины

По данным спасателей, главным фактором смертей и травм стали нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования и альтернативных источников энергии:

Генераторы (5 случаев): Наиболее массовый сегмент отравлений. Самый громкий случай произошел утром 8 февраля в с. Жуковцы Киевской области — из-за неправильной установки генератора пострадала семья с младенцами 2024 и 2025 годов рождения.

Неисправность печного отопления (2 случая): На Тернопольщине из-за трещин в печах и закрытых заслонок погибли два человека.

Реклама

Газовое оборудование (2 случая): В Виннице неисправность газовых приборов привела к смерти двух человек.

Почему это происходит

Спасатели отмечают: «тихий убийца» (угарный газ) не имеет запаха или цвета. Основная ошибка граждан — размещение генераторов слишком близко к окнам или непосредственно в помещениях, а также отсутствие проверки дымоходов перед использованием печей.

Как уберечь себя

Устанавливать генераторы только на открытом воздухе (не менее 6 метров от окон/дверей).

Регулярно проверять исправность вытяжек и отсутствие трещин в печах.

Приобрести бытовой датчик угарного газа — он может спасти жизнь, подав звуковой сигнал при опасной концентрации CO.

Напомним, ранее мы писали о том, что мы писали, как безопасно согреться, если нет тепла и света.