Трагический наезд в Кировоградской области: мужчина погиб под колесами авто

Вечером 25 ноября на автодороге М-30 вблизи села Веселое Александрийского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 18:50.

По предварительной информации, 21-летний водитель Renault Master, двигаясь в направлении Кропивницкого, совершил наезд на 39-летнего пешехода, который шел по обочине в попутном направлении.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Полиция Кировоградской области призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными в темное время суток. Особенно пешеходам рекомендуют:

не выходить внезапно на проезжую часть,

использовать световозвращающие элементы — фликеры, наклейки, браслеты или ленты, которые помогают водителям замечать человека на гораздо большем расстоянии.

