ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

Трагический наезд в Кировоградской области: мужчина погиб под колесами авто

Полиция Кировоградской области расследует обстоятельства аварии и призывает пешеходов использовать световозвращающие элементы.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Смертельное ДТП в Кировоградской области

Смертельное ДТП в Кировоградской области / © Патрульная полиция / Twitter

Вечером 25 ноября на автодороге М-30 вблизи села Веселое Александрийского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 18:50.

По предварительной информации, 21-летний водитель Renault Master, двигаясь в направлении Кропивницкого, совершил наезд на 39-летнего пешехода, который шел по обочине в попутном направлении.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Полиция Кировоградской области призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными в темное время суток. Особенно пешеходам рекомендуют:

  • не выходить внезапно на проезжую часть,

  • использовать световозвращающие элементы — фликеры, наклейки, браслеты или ленты, которые помогают водителям замечать человека на гораздо большем расстоянии.

Напомним, ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с участием фуры.

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie