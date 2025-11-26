- Дата публикации
Трагический наезд в Кировоградской области: мужчина погиб под колесами авто
Полиция Кировоградской области расследует обстоятельства аварии и призывает пешеходов использовать световозвращающие элементы.
Вечером 25 ноября на автодороге М-30 вблизи села Веселое Александрийского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Сообщение о ДТП поступило в полицию в 18:50.
По предварительной информации, 21-летний водитель Renault Master, двигаясь в направлении Кропивницкого, совершил наезд на 39-летнего пешехода, который шел по обочине в попутном направлении.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Полиция Кировоградской области призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными в темное время суток. Особенно пешеходам рекомендуют:
не выходить внезапно на проезжую часть,
использовать световозвращающие элементы — фликеры, наклейки, браслеты или ленты, которые помогают водителям замечать человека на гораздо большем расстоянии.
