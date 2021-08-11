Трагическое ДТП в Тернопольской области: авто насмерть сбило женщину (фото)

Медикам не удалось спасти пострадавшую.

Во вторник, 10 августа, около 22:00 автомобиль сбил насмерть 61-летнюю жительницу города Бучач Тернопольской области. От полученных травм женщина скончалась.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"По предварительной информации, пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В это время на дороге "Чертков-Бучач" двигался автомобиль Toyota Corolla. Водитель иномарки говорит, что женщина вышла из-за встречного микроавтобуса и он не успел затормозить", — говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали, но спасти ей жизнь медикам, к сожалению, не удалось.

У водителя взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Факт ДТП внесли в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровенской области в жутком ДТП погиб 15-летний парень.

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