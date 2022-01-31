Трагическое ДТП в Житомирской области: водитель сбил 16-летнюю девушку, в больницу ее не довезли

Мужчина был нетрезвым за рулем.
В поселке Городница Новоград-Волынского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля сбил 16-летнюю местную жительницу. Девушка скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице поселка, наехал на девушку, которая шла навстречу справа. Каретой "скорой" ее транспортировали в больницу, однако по дороге она скончалась.
За рулем машины находился 38-летний местный житель, работник лесного хозяйства. Полицейские доставили его в медицинское учреждение для опроса. Экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии опьянения – 2,4 промилле алкоголя в крови.
Ранее сообщалось, что в Чернигове патрульный насмерть сбил мужчину.
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