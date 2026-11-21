Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация США работает над расширением гуманитарных договоренностей между Украиной и Россией. Дональд Трамп назвал спасение гражданских из оккупированных Олешек примером успешного прекращения огня и заявил, что его команда готовит более широкую инициативу.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Эвакуация из Олешек: Трамп заявил о подготовке более масштабного прекращения огня

Комментируя происходящее на юге Украины, глава Белого дома положительно оценил результаты гуманитарной миссии. По его словам, достигнутые договоренности позволили безопасно вывезти людей из опасной зоны и, вероятно, спасли им жизнь.

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Теперь американская сторона стремится использовать этот опыт для более широкой гуманитарной инициативы.

«Это было здорово. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизнь. Сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этого», — заявил Трамп в эфире Fox News.

Он также отметил усилия своей жены — первой леди Мелании Трамп — в налаживании гуманитарного диалога между Киевом и Москвой.

Гуманитарное перемирие между Украиной и Россией — что известно о новых договоренностях

Напомним, ранее первая леди США Мелания Трамп заявила, что новое прекращение огня между Украиной и Россией может произойти еще до Рождества. По ее словам, переговоры уже продолжаются, а договоренности можно добиться быстро, если обе стороны будут к этому готовы.

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В свою очередь Владимир Зеленский сообщил о планах Украины расширить гуманитарные операции на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. В обновленный список вошли 15 населенных пунктов. Список передали украинскому омбудсмену и американской стороне, а в дальнейшем его планируют дополнять в соответствии с новой информацией о нуждающихся в помощи.

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