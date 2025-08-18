Трамп анонсировал новый обмен пленными: когда состоится

Обмен пленными 14 августа. Фото иллюстративное / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Реклама

Обмен пленными может произойти в рамках трехсторонней встречи между РФ, США и Украиной.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с президентом Зеленским и европейскими лидерами, передает BBC.

Когда будет договорено о трехсторонней встрече, также пройдет обмен пленными, говорит глава Белого дома.

Реклама

«Я знаю, что там более тысячи заключенных, и я знаю, что они их освободят», — сказал Трамп об украинцах, которых содержат в России. «Возможно, они их освободят очень скоро — например, немедленно, что, на мой взгляд, замечательно».

Ранее Дональд Трамп допустил «обмен территорий с учетом текущей линии столкновения».