Трамп анонсировал новый обмен пленными: когда состоится
Трамп ожидает, что Путин скоро освободит украинских пленных.
Обмен пленными может произойти в рамках трехсторонней встречи между РФ, США и Украиной.
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с президентом Зеленским и европейскими лидерами, передает BBC.
Когда будет договорено о трехсторонней встрече, также пройдет обмен пленными, говорит глава Белого дома.
«Я знаю, что там более тысячи заключенных, и я знаю, что они их освободят», — сказал Трамп об украинцах, которых содержат в России. «Возможно, они их освободят очень скоро — например, немедленно, что, на мой взгляд, замечательно».
Ранее Дональд Трамп допустил «обмен территорий с учетом текущей линии столкновения».