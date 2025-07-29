Трамп больше не хочет говорить с Путиным: у Кремля есть всего 10-12 дней, чтобы прекратить огонь

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Во время неофициального визита президента Финляндии Александра Стубба в Мар-а-Лаго во Флориде в конце марта, Дональд Трамп его спросил: «Могу ли я доверять Путину?» На что Александр Стубб ответил: «Нет, не можете». Этот разговор, который, как считается, заложил основы недоверия Трампа к Путину, состоялся как раз во время игры президентов США и Финляндии в гольф. Стубб описал Трампа как болтливого, харизматичного и приятного партнера. Поэтому, странно, если бы этой «гольфовой» дипломатией не воспользовались и другие европейские лидеры.

На днях Trump Turnberry — собственный гольф-курорт Трампа в Шотландии — превратился в центр принятия важных геополитических решений. Да, именно здесь в воскресенье, 27 июля, после часовой встречи с Трампом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о заключении рамочного торгового соглашения с США. Правда, в гольф с американским президентом ей играть не пришлось. Уже в понедельник, 28 июля, сидя рядом с британским премьером Киром Стармером в Trump Turnberry, Трамп заявил, что сокращает 50-дневный срок, который он давал Путину 14 июля, до 10-12 дней.

Путин должен прекратить огонь и начать реальные переговоры с Украиной до, по крайней мере, 8 августа. В противном случае США должны ввести новые санкции как против России, так и против ее «друзей». Пойдет ли Трамп на это, и что будет делать Путин? Читайте в материале ТСН.ua.

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На самом деле Трамп владеет двумя гольф-курортами в Шотландии: Trump Turnberry и Trump International Golf Links Aberdeen. Несмотря на то, что Белый дом называет поездку президента США в Шотландию «рабочим визитом», уже во вторник, 29 июля, в своем втором гольф-клубе в Абердиншире Трамп будет перерезать красную ленту в знак открытия еще одного гольф-поля, которое будет называться MacLeod Course в честь матери. Поэтому многие американские СМИ видят в этом еще и личную финансовую выгоду.

The Washington Post напоминает, как в 2018 году, во время первого президентского срока Трампа, правительство США выплатило Trump Turnberry $68 тыс., чтобы покрыть расходы по его визиту. К тому же, учитывая, что гольфовые поля принадлежат к трасту, которым управляют дети Трампа, можно предположить, что и на этот раз расходы на этот визит возмещаются за счет американского бюджета. Вдобавок, дополнительные немалые деньги оставляют там и другие иностранные лидеры и их делегации, которые приезжают на переговоры к президенту США.

Поэтому, пока Трамп говорил, как его мать «любила Шотландию и королеву», Кир Стармер расхваливал Trump Turnberry, называя поле и здание «совершенно замечательными и невероятными». И это неудивительно, ведь Шотландии нужно добиться отмены 10% пошлины на экспорт своего виски в США. Хотя после переговоров со Стармером в Trump Turnberry в понедельник, 28 июля, Трамп об этом так и не сказал. Как и о расширении торговых преференций для британского экспорта в США, как это предусмотрено уже заключенным в мае этого года рамочным торговым соглашением между США и Британией.

Однако, несмотря на продолжающиеся проблемные торговые переговоры и критику Трампа в адрес иммиграции в Европе, которую он назвал «вторжением», и ветровых турбин, президент США неожиданно высказался и по отношению к Путину, установив для него новый дедлайн для прекращения огня и начала реальных переговоров с Украиной.

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«Я разочарован Путиным, очень разочарован. Я сокращу те 50 дней, которые ему дал (14 июля, сидя в Овальном кабинете вместе с генсеком НАТО Марком Рютте — Ред.). Я устанавливаю новый срок примерно на 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим прогресса», — сказал Дональд Трамп.

Президент США также добавил, что, согласно здравому смыслу, Кремлю следует заключить соглашение сейчас.

«Я больше не заинтересован в таких разговорах. Он (Путин — Ред.) говорит — у нас такие приятные разговоры. А на следующую ночь люди умирают», — добавил американский президент, напоминая о вторичных санкциях, которые США применят против России и ее «друзей», если до 8 августа глава Кремля не сделает реальных шагов по урегулированию войны против Украины.

После этого громкого заявления Трампа сенатор-республиканец Линдси Грэм дописал в соцсети Х, что Путин серьезно просчитался в отношении президента Трампа, а последние шаги России свидетельствуют об отсутствии реального желания сесть за стол переговоров.

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«Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, поддерживающие военную машину Путина, скоро заплатят за это давно назревшую цену. Конгресс готов подавляющим большинством голосов обеих партий помочь президенту Трампу в его усилиях по возвращению сторон за стол мирных переговоров», — отметил Линдси Грэм.

Реакция из Кремля не заставила себя ждать. Относительно нового ультиматума Трампа высказался сумасшедший заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, дописав в соцсети Х, что Россия — это не Израиль или даже Иран, а «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне не между Россией и Украиной».

На сообщение сумасшедшего Медведева в Х ответил Линдси Грэм, отметив: «Для тех в России, кто считает, что президент Трамп не имеет серьезного намерения прекратить кровопролитие между Россией и Украиной. Вы и ваши клиенты скоро печально ошибетесь».

Очередные 10-12 дней Трампа сбегают 8 августа. То есть, если в следующую пятницу, 8 августа, Путин не прекратит огонь и не изъявит серьезного желания начать реальные переговоры с Украиной, США должны применить 100% пошлины как к российской, так и к экспорту из тех стран, которые покупают российскую нефть, обеспечивая Кремлю бесперебойный поток и нефть.

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ТСН.ua уже неоднократно писал, что именно Китай, Индия и Турция — это три страны, которые покупают больше всего российской нефти и нефтепродуктов. Бразилия не входит в этот список. Итого в прошлом году они импортировали российских энергоресурсов на $174,46 млрд. Для сравнения, принятая Конгрессом в апреле 2024 года, еще при президентстве Джо Байдена, военная помощь Украине была на $60,7 млрд.

Однако большинство западных экспертов и аналитиков сомневаются, что США действительно пойдут по пути введения, как их называет Трамп, «вторичных санкций» против «друзей» Путина, потому что они могут больно ударить по самим США, спровоцировав скачок мировых цен на нефть. К тому же, в апреле этого года, в рамках начавшейся Трампом мировой торговой войны по выравниванию торговых балансов в пользу США, Вашингтон уже вводил 145% пошлины на китайский экспорт. Пекин тогда ответил собственными 125% тарифами, заблокировав также поставки редкоземельных минералов в США, которые используются в оборонке, производстве электрокаров, ветровых турбин и т.д. Тогда это парализовало американский бизнес и привело к шоку и огромным потерям на фондовых рынках.

К тому же западные СМИ напоминают, что аналогичные угрозы Трампа в адрес Венесуэлы так и не были воплощены в жизнь. Из Индии уже звучали заявления, что при необходимости они могут существенно сократить закупки сырой российской нефти. То есть, Нью-Дели демонстрирует, что готов обсудить этот вопрос с США на двусторонней основе. Однако Китай, контролирующий около 60–70% мировых запасов и более 85% производства редкоземельных минералов, вряд ли особенно прислушивается к Вашингтону. В понедельник, 28 июля, Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за стремление прекратить российскую агрессию против Украины. Но стоит все же дождаться 8 августа и посмотреть на действия президента США.

Дата публикации 17:10, 28.07.25 Количество просмотров 492 Трамп удивляет новым дедлайном для Путина: Я очень разочарован Путиным и сокращаю 50-дневный срок до...